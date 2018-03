Ruba le scarpe, 27enne arrestata

Ha tentato di portare via alcune paia di scarpe, per un valore di circa 300 euro, dal negozio Scarpe & Scarpe di via Brennero, oggi pomeriggio. Ma è stata sorpresa dai commessi e poi fermata dai carabinieri.

Una 27enne trentina è stata arrestata in flagranza di reato, mentre l’amica che era con lei, 21 anni, denunciata. Sono intervenuti i carabinieri nel nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Trento.