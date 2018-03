Sequestrati dalla Squadra mobile di Trento 8 etti di cocaina e 3 kg di marijuana. La droga è stata trovata nell’abitazione di uno degli arrestati dell’operazione «Zaghi», conclusa nel febbraio scorso, che ha portato alla luce un vasto traffico di sostanze stupefacenti gestito da una presunta organizzazione criminale transnazionale che operava oltre che in Italia anche in Bosnia, Slovenia e Croazia.



La droga trovata dagli agenti trentini era in un’intercapedine ricavata nel sottotetto a quattro metri dal terreno, il cui accesso è stato possibile solo utilizzando una scala e rimuovendo dei mattoni che formavano il soffitto del manufatto.



Sempre nell’ambito della stessa operazione, il 27 febbraio a Obrezje, in Slovenia, la polizia locale ha arrestato un cittadino della Bosnia Erzegovina, uno dei sette latitanti a seguito degli 11 arresti di febbraio.