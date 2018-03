Caccia ai furbetti del pedaggio. Con i compartimenti di polizia stradale per il Trentino Alto Adige e Belluno, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, l’Autostrada del Brennero attuerà un servizio di accertamento e verbalizzazione degli utenti che violano l’obbligo di pagamento del transito in autostrada.



Il servizio consiste in un’attività istruttoria e sanzionatoria in caso di pedaggio autostradale non corrisposto all’atto dell’uscita dall’autostrada e di controlli che avverranno in corrispondenza delle stazioni autostradali.



All’utente inadempiente, oltre alla richiesta di pagamento del transito, verrà notificato dalla polizia stradale un verbale di contestazione e dovrà pagare, oltre al pedaggio, una sanzione amministrativa da 85 a 338 euro, con la decurtazione di 2 punti dalla patente.



L’iniziativa nasce dalla firma da parte di Autobrennero di un protocollo d’intesa sottoscritto dall’Aiscat e dal ministero degli interni sulle attività di accertamento delle violazioni connesse al mancato pagamento del pedaggio autostradale.



È avvenuta intanto stamani l’assegnazione di un’auto a idrogeno, concessa dall’A22 al compartimento polizia stradale per il Trentino Alto Adige in comodato d’uso gratuito. Alla consegna delle chiavi erano presenti, tra gli altri, il presidente Luigi Olivieri, l’amministratore delegato Walter Pardatscher, il direttore tecnico generale Carlo Costa, il dirigente del compartimento polizia stradale per il Trentino Alto Adige.



«Numerosi - ha affermato Pardatscher - sono gli esempi dell’impegno dell’Autostrada del Brennero a supporto di azioni rispettose dell’ambiente, come la presenza nella propria flotta aziendale di più veicoli alimentati ad idrogeno e elettrici e la realizzazione del primo Centro di produzione d’idrogeno da fonti rinnovabili in Italia, inaugurato nel 2014». A questo proposito i vertici hanno espresso la volontà, da parte di Autobrennero, di proseguire nell’infrastrutturazione dei distributori di idrogeno anche in altri punti dell’A22.