Serata movimentata ieri sera al bar della Stazione ferroviaria di Trento dove un uomo che probabilmente aveva già bevuto troppo, è entrato nel locale per acquistare un prodotto che ha regolarmente pagato. Poi però è andato in escandescenza e si è scagliato contro gli espositori buttando a terra decine e decine di bottiglie e altri snack confezionati. Sono stati momenti di paura anche perché nessuno ha osato intervenire per fermare la furia dell'uomo.

Sul posto è stata chiamata una pattuglia delle Volanti che poco distante ha rintracciato l'uomo e l'ha accompagnato in Questura. Per i gestori del bar la serata è proseguita sistemando il locale e gettando tutti i prodotti danneggiati dal raptus del soggetto.

Purtroppo, nonostante le pattuglie della polizia e dei carabinieri siano spesso presenti in piazza Dante, quella della stazione rimane una zona ad alto rischio della città dove gravitano soggetti problematici e a volte violenti.