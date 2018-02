Una donna di 52 anni residente a Castello Tesino (Trento) è morta in un incidente avvenuto intorno alle 15.50 lungo la Statale 50 bis «Var del Grappa e del Passo Rolle», ad Arsiè (Belluno).



Nell’incidente - rende noto l’Anas - sono rimasti coinvolti un furgone e una autovettura (Foto Tgr Rai - Vigili del Fuoco), che si sono scontrati frontalmente. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Feltre.



La vittima viaggiava a bordo di una Ford Ka. Ferito il conducente del furgone, un Peugeot Boxer, che è stato portato in ospedale dall’elicottero del Suem 118. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.



Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.