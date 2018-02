Momenti di paura nel primo pomeriggio a San Lorenzo in Banale: un'esplosione ha distrutto un appartamento in località Perninano.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco volontari e permanenti, oltre alla polizia locale delle Giudicarie.

Fortunatamente al momento dello scoppio, dovuto probabilmente ad una fuga di gas, l'appartamento era vuoto: solo un grande spavento per i vicini di casa. In corso accertamenti per verificare se il botto abbia potuto provocare danni anche agli appartamenti vicini.