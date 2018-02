Cronaca Intossicati dal latte crudo I casi gravi sono stati 4 Nel 2017 in Trentino si sono verificati quattro casi di sindrome emolitico uremica, una grave infezione causata da una tossina prodotta da alcuni ceppi dell’escherichia coli, un batterio che nella maggior parte dei casi si trova nel latte crudo (ma può essere contratto anche mangiando carne cruda 26 Leggi tutto

Cronaca Incidente in centro a Levico Investito un bimbo di 7 anni Momenti di paura questa mattina a Levico, dove nei pressi delle Terme un bambino è stato investito da un’auto. Il piccolo era sceso dall’auto del papà per salire a bordo dello scuolabus, ma non si è accorto dell’arrivo in senso contrario di un’altra vettura. 66 Leggi tutto

Italia È morta Bea, 8 anni «bambina di pietra» È morta a Torino, Beatrice, conosciuta come la 'bambina di pietra' per la malattia rarissima che aveva trasformato il suo corpo in un'armatura rigida. La piccola, 8 anni, era stata portata d'urgenza all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino per un arresto cardio-respiratorio. 395 Leggi tutto

Italia Roma, voragine in strada Auto inghiottite Una grossa voragine si è aperta in strada alla Balduina a Roma. Sul posto la polizia locale per la viabilità. Al momento non si segnalano feriti e la strada è chiusa al traffico. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine. 0 Leggi tutto