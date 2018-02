Scontri in pista, sciatori finiti fuori dal percorso, cadute: è stata una giornata davvero impegnativa per i soccorritori al lavoro sulle piste del Trentino.



Sono stati un centinaio i soccorsi coordinati dalla centrale operativa di Trentino Emergenza - 118, numerose anche le emergenze per le quali è stato inviato in quota l’elicottero con a bordo il medico rianimatore. Verso le 10.30 il velivolo è stato mandato sul monte Bondone, per un incidente avvenuto sulla pista Canalon: una bimba di 9 anni ha riportato gravi ferite ad una gamba ed è stata portata urgentemente al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Santa Chiara. Sempre l’elicottero è intervenuto dopo mezzogiorno sul Col Rodella per soccorrere uno sciatore 45enne che, in uno scontro, ha battuto il capo così violentemente che il caschetto che indossava si è rotto. L’uomo, sempre cosciente nonostante il forte trauma cranico, è stato portato a Trento per accertamenti.



Alle 16 la richiesta di un soccorso urgente è arrivata dalle piste di Folgarida, per un incidente accaduto ad un tredicenne che ha riportato un trauma facciale e addominale dopo essere finito fuori pista. Il ragazzo, che ha terminato la sua discesa contro un albero, prima è stato accompagnato dai soccorritori all’ambulatorio che si trova proprio sulle piste, poi è stato prelevato dall’elicottero e portato in ospedale per ulteriori verifiche sull’entità dei traumi.