Auto ribaltata, traffico in tilt

Traffico rallentato ieri mattina da Cadine verso Trento, a causa di un incidente. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, un’auto avrebbe sbandato finendo ruote all’aria all’altezza della galleria del Bus de Vela. È successo verso le 9.40. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Trento ed i vigili del fuoco permanenti. La macchina si sarebbe ribaltata per lo scoppio di uno pneumatico.

Ferite non gravi per la persona al volante. La strada è rimasta chiusa durante le operazioni di soccorso e per l’intervento di recupero del mezzo incidentato.