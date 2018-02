Nulla ormai sembra più salvarsi dalle grinfie dei ladri: lo ha imparato a proprie spese un residente nella zona di Villazzano che ieri mattina scendendo nel piazzale del condominio in cui vive ha trovato la sua autovettura privata del paraurti posteriore, nonostante la zona sia frequentata e adeguatamente illuminata.



Se un tempo i ladri, armati di flessibile, rubavano il carburante o i cerchi in lega o le autoradio, pare che ora anche i singoli componenti della carrozzeria facciano gola. All'uomo non è rimasto altro da fare che rivolgersi alle forze dell'ordine, per poi mettersi alla ricerca di un adeguato pezzo di ricambio.