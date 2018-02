Si sono viste scintille ieri al Grand Hotel Trento nel faccia a faccia organizzato da giornale L'Adige tra il deputato ed ex governatore trentino Lorenzo Dellai, capolista di Civica popolare nella circoscrizione regionale e candidato del centrosinistra nel collegio uninominale della Valsugana, e la deputata altoatesina Michaela Biancofiore, capolista di Forza Italia sia in Trentino Alto Adige, che in Emilia Romagna, e candidata del centrodestra nel collegio uninominale di Bolzano.