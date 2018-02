A cento giorni dall’Adunata nazionale degli alpini, in programma a Trento dall’11 al 13 maggio, si va verso il tutto esaurito negli alloggiamenti collettivi messi a disposizione per l’appuntamento.

L’85% dei 7.200 posti nelle 68 palestre della città e oltre il 90% delle piazzole tenda e posti camper sono già stati prenotati, informa il comitato organizzatore. Anche le disponibilità nelle strutture ricettive trentine, tra B&B, campeggi e hotel, stanno andando verso il tutto esaurito.

Verificando qui , dove si offre la possibilità agli alpini e non di effettuare la ricerca in autonomia e prenotare direttamente il proprio pernottamento in Trentino, si nota che per il periodo dell’Adunata sono disponibili ancora 200 soluzioni nelle strutture ricettive del territorio, comprese le zone di prossimità - Garda e Ledro, Fiemme, Val di Sole e Val di Non.