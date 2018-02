Scontro frontale, questa sera, nei pressi di Baselga del Bondone. L’incidente, avvenuto poco dopo le 18, ha coinvolto due auto. Altrettanti i feriti, soccorso da sue ambulanze e da un’auto medica (foto Paolo Pedrotti).



L’incidente non ha avuto ripercussioni significative sul traffico. I due feriti, un uomo di 78 anni e un giovane di 22, non sono in gravi condizioni ed entrambi sono rimasti coscienti.