A seguito della richiesta della Procura di Trento di archiviare l’inchiesta sull’uccisione dell’orsa Kj2, l’Oipa (Organizzazione internazionale protezione animali), che aveva presentato la denuncia, ha depositato una opposizione, portando nuove prove e spunti di indagine.



L’associazione - dice una nota - resta quindi in attesa della decisione del giudice per le indagini preliminari e, in caso il ricorso verrà accolto, sarà in aula a discutere le motivazioni che lo supportano, sperando che venga ordinata la proroga delle indagini o la formulazione dell’imputazione.



«Nonostante Kj2 sia stata barbaramente uccisa, portare avanti questa battaglia di giustizia fino alla fine è di fondamentale importanza per creare un precedente che impedisca l’emissione di future ordinanze ammazza-orsi», sottolinea Massimo Comparotto, presidente di Oipa Italia. «Ecco perché - aggiunge - agiremo in tutti i gradi di giudizio e continueremo a chiedere che venga dato il giusto peso all’uccisione deliberata di un animale innocente».