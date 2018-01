I dipendenti provinciali trentini andati in pensione nel corso del 2017 sono 138 e ieri pomeriggio si sono ritrovati nella Sala Depero del palazzo della Provincia, a Trento, per la tradizionale cerimonia di saluto, alla presenza del presidente, Ugo Rossi. «Grazie - ha detto il presidente - per quello che avete fatto in tanti anni, a servizio dell’istituzione ma soprattutto della comunità, e per aver contribuito a rendere efficiente la macchina pubblica e quindi competitivo il nostro territorio».



La cerimonia si è conclusa con le foto di rito e la consegna, a tutti i pensionati, del distintivo raffigurante l’Aquila di San Venceslao, simbolo della Provincia autonoma di Trento, e di una pergamena.