Dal 9% al 19%, ovvero da 432 persone a 815: gli infermieri trentini hanno raccolto l'appello e si sono recati a votare. Le urne del Collegio Ipasvi di Trento si sono chiuse poco fa e la prima notizia c'è già: il quorum è stato raggiunto e ampiamente superato, con un raddoppio dei partecipanti al voto rispetto alla prima tornata elettorale, poi annullata. Certo, l'81% dei 4.383 aventi diritto non si è espresso, ma comunque è giusto guardare il bicchiere mezzo pieno.

Ora sono in corso le operazioni di spoglio per verificare chi siano i 19 eletti. Operazioni che verosimilmente dureranno tutto il pomeriggio e tutta la sera, con i primi risultati solo dopo la mezzanotte.

Ricordiamo che si sfidano da una parte la lista dell’attuale presidente Luisa Zappini «Noi stiamo con voi». Vi fanno parte Giampiero Ammoscato, Alessia Bonola , Federica Bresciani, Lorenzo Denart, Marina Erler, Valeria Gorga, Marco Maines, Elisa Manfrini, Martino Pelizzari, Katia Polloni, Mirko Prada, Nadia Rovro, Edda Valduga, Sylvie Zeni. Come revisori dei conti Massimiliano Frapporti, Isabella Vanzo, Nicoletta Cassinesi e Manuela Carotta (supplente).

La lista «concorrente» è «Insieme per fare la differenza» per la quali si sono candidati Michela Azzolini, Claudia Benedetti, Giorgia Caldini, Cristina Chiogna, Franca Dallapè, Nicoletta Degiuli, Manuela Gottoli, Cristina Moletta, Alessia Nardelli, Marilena Nella, Daniel Pedrotti, Elisa Ruatti, Lucia Sabbadin, Mariangela Soverini e Paolo Zanella. Per il collegio dei revisori dei conti Anna Brugnolli, Adriana Dalponte, Stefano Toccoli e Rosanna Tabarelli (membro supplente).