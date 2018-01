I carabinieri della compagnia di Cavalese hanno arrestato un ventenne fassano, incensurato, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio.



Il ragazzo è stato trovato in possesso di quasi 800 grammi di marijuana oltre che di dosi di cocaina. A lui i militari sono arrivati grazie al lavoro dei carabinieri della stazione di Predazzo che nella serata di ieri hanno sorpreso un gruppo di giovani che avevano delle dosi di stupefacente.



Grazie alle successive, immediate indagini, i militari sono riusciti a individuare, in un locale di Moena, il ventenne. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina e nella sua auto, sotto il sedile del conducente, l’ingente quantità di marijuana oltre a 200 euro in contanti (foto Paolo Pedrotti).



A seguito di ulteriori indagini è stato denunciato in stato di libertà anche un esercente quarantenne che gestisce un bar pizzeria in Val di Fassa: è stato trovato in possesso di cocaina.



Non è escluso che la droga, oltre ad essere destinata ai giovani fiemmesi e fassani, fosse destinata anche a sciatori sulle piste, con evidenti pericoli anche per tutti gli altri utenti dei comprensori della zona.