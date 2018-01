Ha percorso in contromano la rotatoria del casello di Trento centro, tra via Druso e via Berlino. È accaduto ieri, verso le 15, sotto gli occhi degli altri automobilisti che, increduli, sono riusciti ad evitare collisioni. Nonostante gesti, colpi di clacson e segnali con i fari, il conducente sulle prime non ha capito come mai gli altri automobilisti fossero così «ostili» nei suoi confronti ed ha percorso parte della rotatoria in senso orario come se si trovasse in Inghilterra.



La «prodezza» non è sfuggita ad un nostro lettore, Renato Bettini, che ha avuto la prontezza di scattare la fotografia pubblicata qui sopra.

Non è certo la prima volta (e non sarà l’ultima) che automobilisti «sbadati» o altre volte troppo «carburati» imboccano contromano rotatorie e strade a senso unico. I precedenti sono infatti numerosi nonostante la segnaletica sia molto chiara. Oltre al rischio di provocare incidenti, l’automobilista mette in pericolo il portafoglio: la sanzione prevista dal Codice della strada va da 302 a 1.207 euro.