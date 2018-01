Non ce l'ha fatta Bruno Paoli: il quarantottenne poliziotto di Sant'Orsola si è arreso dopo due giorni in ospedale ai gravissimi traumi che aveva riportato sabato, cadendo in pista sulle nevi di casa, quelle della Panarotta.

Paoli è spirato nel primo pomeriggio di ieri nel reparto di terapia intensiva, dove si trovava dal pomeriggio di sabato 20 gennaio.

Poche ore prima, verso mezzogiorno e un quarto, era rimasto vittima di una terribile caduta mentre assieme ai figli stava affrontando un tratto di collegamento tra due piste, la Rigolor e la Malga, nella parte bassa del comprensorio sciistico valsuganotto. Un passaggio semplicissimo da affrontare, soprattutto per lui, sciatore dalla grande esperienza che in carriera aveva anche prestato servizio in pista tra le valli di Fiemme e Fassa.

Improvvisamente aveva perso il controllo degli sci, forse per una disattenzione, forse tradito da una lastra di ghiaccio: in assenza di reti di protezione era finito lungo il pendio alla sua sinistra, ruzzolando in basso per una decina di metri e sbattendo il capo contro un sasso. Non portava il casco e l'impatto, violentissimo, gli aveva fatto subito perdere i sensi