La Provincia ricomincia ad assumere. In attesa del piano triennale dei fabbisogni di personale, la giunta provinciale ha deliberato l’altro giorno di dotarsi fin da subito «di alcune professionalità specifiche, al fine di fare fronte ad esigenze urgenti e non procrastinabili». Si tratta di 24 nuove assunzioni, di cui 14 di figure professionali in campo economico e finanziario, 4 in campo amministrativo, 1 informatico, 2 tecnico, 1 amministrativo/contabile, 2 di operatori addetti alla Centrale unica emergenza (Cue).

Sarà il dirigente generale competente in materia di organizzazione e personale, spiega la delibera, a disporne l’assegnazione alle strutture con le maggiori carenze nel settore risorse umane, mentre sarà compito della struttura competente in materia di personale provvedere alla copertura delle posizioni indicate con le modalità ritenute più idonee.

La maggior parte di queste assunzioni consisteranno nell’inserimento di ulteriori giovani con contratto di formazione e lavoro. Da questo punto di vista, l’urgenza è motivata anche dalla possibilità per i neo assunti di partecipare al percorso formativo già avviato, evitando così di dover organizzare un ulteriore successivo percorso con aggravio di tempi e di costi.

La delibera ricorda che la legge di bilancio provinciale 2018 prevede che la giunta adotti annualmente, entro il mese di dicembre, un piano triennale dei fabbisogni di personale cui si applicano i contratti delle autonomie locali, articolato in coerenza con la pianificazione pluriennale della attività e nei limiti stabiliti dalla normativa provinciale in materia.

In prima applicazione di questa norma, è stato fissato in tre mesi dall’entrata in vigore della legge il termine per l’approvazione del piano dei fabbisogni per il triennio 2018-2020. Nel frattempo però ci sono urgenze organizzative. Da qui le nuove assunzioni.

Da inizio anno, inoltre, partono alcuni inquadramenti per mobilità, la presa di servizio di personale in comando, l’assunzione di alcuni vincitori di procedure già concluse nonché l’effettiva presa di servizio di alcuni idonei già assunti a dicembre.