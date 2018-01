Incidente, nella tarda serata di ieri, lungo l'autostrada del Brennero. Tre persone sono rimaste ferite: due di queste, un uomo di 52 anni e una donna di 44 anni, in maniera leggera, tanto da rifiutare il trasporto in ospedale; la terza, una donna di 33 anni, in maniera più seria: è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Rovereto.

L'incidente è avvenuto nei pressi del casello autostradale di Trento Nord, poco dopo le 23 di ieri sera.