In tre hanno aggredito un giovane in pieno giorno, tentando di portargli via il cellulare. Il violento episodio è accaduto martedì scorso nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Trento, nel primo pomeriggio. La vittima ha reagito, è riuscita a divincolarsi, tenendo ben saldo in mano il cellulare. Sono volati calci e pugli. Gli aggressori - sfumato il «colpo» e dunque costretti alla fuga - sono stati identificati e denunciati per tentata rapina: hanno tra i 20 ed i 21 anni, sono di origine straniera e già noti alle forze dell’ordine.

Se il caso si è risolto in poche ore è merito sì della forza d’animo del ragazzo aggredito, ma anche dell’immediato intervento dei carabinieri: grazie alle testimonianze raccolte, i malintenzionati sono stati assicurati alla giustizia.

Le tre denunce sono solo una parte dell’attività che ha visto impegnati negli ultimi giorni i militari della compagnia di Trento. Nell’abito delle verifiche sul territorio, in via delle Orfane è stato rintracciato un uomo destinatario di un provvedimento detentivo emesso dal tribunale di Trento. Giovedì sera i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno proceduto con l’identificazione di H. L., queste le iniziali del nome, 32enne tunisino. L’uomo, ricercato da giorni, è stato tratto in arresto e condotto in carcere a Spini.

Controlli sono stati effettuati anche in piazza Dante e piazza Santa Maria Maggiore, con decine di persone controllate e ben sette denunciate all’autorità giudiziaria perché in possesso di sostanze stupefacenti e materiale atto allo spaccio.