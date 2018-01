Rapina a mano armata a Trento. Pistola in pugno, due malviventi con il volto travisato si sono fatti consegnare portafoglio e cellulare da un ragazzo di vent'anni, prima di fuggire con il bottino.

Il fatto è accaduto ieri verso le 18.30 in via Saluga, nella zona di port'Aquila, nel tratto che dalla fermata dell'autobus sale verso le Laste: la vittima è un giovane trentino, sorpreso in un tratto isolato.

Subito dopo l'allarme è partita la caccia ai due ladri e la zona è stata battuta da carabinieri e polizia. Si cercano due stranieri, forse sono magrebini.

