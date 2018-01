Ennesimo incontro ieri a Trento tra i sindacati e l'assessore Luca Zeni, convocato per discutere la chiusura del contratto collettivo del comparto sanità.

«È stato poco più che interlocutorio», sottolinea la Fp Cgil del Trentino. «In merito alle richieste da noi formulate già a ottobre - dice il sindacato - non ci sono state aperture. Abbiamo ribadito di puntare a una valorizzazione di tutte le figure professionali presenti in azienda sanitaria. Vogliamo una riqualificazione generalizzata perchè la situazione è ferma ormai da troppo tempo. Da sempre, inoltre, chiediamo l'equiparazione al contratto delle autonomie locali, per quelle professionalità che sono analoghe come, solo per fare un esempio, gli impiegati amministrativi».

«La richiesta della controparte - aggiunge la Fp Cgil - è a esplicitare le nostre priorità. Ma per noi, al contrario, è indispensabile conoscere la disponibilità finanziaria per poter organizzare le nostre richieste. Ad ogni modo, siamo l'unica tra le sigle sindacali presenti oggi ad aver formulato anche delle richieste economiche».