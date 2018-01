Trovato morto questa mattina. A nulla sono servite le ricerche di Stefano Mottes, 48 anni di Feltre, disperso da ieri sul Brocon.

L'uomo era diretto a Cima Cavallara. E non ha più fatto ritorno.

Da ieri pomeriggio non si avevano più notizie.

L'uomo ha guidato il pullmino degli atleti dello Skiteam Vallata Feltrina fino agli impianti del Lagorai e poi ha deciso di occupare le due ore in cui gli sciatori si sarebbero allenati per raggiungere Cima Cavallara. Non vedendolo tornare, dopo le 17 è stato dato l'allarme e i soccorritori si sono subito messi all'opera. La notte però è calata prima che dell'uomo si trovasse traccia.

Questa mattina la scoperta.