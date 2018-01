In soli due anni il prezzo medio alla pompa per i rifornimenti «self service» è salito dell’11% per la benzina e del 19% per il gasolio. A Trento per acquistare un litro di «verde» si devono sborsare in media 1,545 euro (due anni fa erano 1,389 euro). Un litro di gasolio vale in media, invece, 1,436 euro rispetto ai 1,204 del gennaio 2016. Il che, tradotto in chilometri da percorrere in auto, significa che un automobilista da 30.000 chilometri annui deve sborsare circa 390 euro in più nel 2018 se la sua auto richiede benzina nel motore. Invece, per i possessori di automobili diesel, l’esborso aggiuntivo rispetto al 2016 è di ben 580 euro. Il calcolo è effettuato considerando un consumo medio di un litro di carburante per percorrere 12 chilometri.

Va evidenziata la corrispondenza con il prezzo del petrolio al barile. Nel gennaio 2016, infatti, venne raggiunto uno dei valori storici più bassi con 28 dollari al barile. Mentre il costo attuale dell’oro nero al barile è pari a circa 64 dollari. Ma il vero e proprio salasso è destinato a chi sceglie la modalità di rifornimento «servito». In questo caso, infatti, il prezzo medio al distributore raggiunge il valore di 1,699 euro per la benzina e di 1,590 euro per il diesel. Ed anche in questo caso i portafogli dei trentini piangono: chi opta per il «servito» spende in media 15 centesimi al litro in più rispetto agli automobilisti che si arrangiano con pompa e carburante. Per un pieno di 50 litri, la spesa aggiuntiva è di 7,5 euro sia per la benzina che per il gasolio. Da sottolineare che, in alcuni punti di rifornimento della città, la differenza di costo tra «self» e «servito» arriva a toccare i 25 centesimi. È il caso dell’area di servizio Total Erg di via Brennero (al Top Center) dove benzina e gasolio vengono rispettivamente 1,759 e 1,679 euro al litro se si sta comodamente seduti in auto. Rifornendosi in autonomia, invece, i costi scendono a 1,509 e 1,429 euro al litro per benzina e gasolio.

I distributori più economici della città sono il Q8 di via Bolzano ed il Delta Energy di via Bassano. In entrambi i casi benzina e diesel vengono al litro rispettivamente 1,499 euro e 1,399 euro. Sempre in un’ottica di risparmio, il gasolio arriva a costare 1,409 euro al distributore Esso di via Sanseverino (cavalcavia di Ravina), mentre una «buona» benzina si può trovare al Total Erg di via Brennero per 1,509 euro al litro (prezzo «self»).

Per benzina e diesel la pompa indiscutibilmente più cara della città è quella di via Manzoni (Esso) rispettivamente con 1,569 e 1,454 euro al litro. Ma anche l’Eni in via del Ponte a Ravina ha prezzi decisamente poco competitivi sia per la verde (1,569 euro al litro) che per il gasolio (1,449 euro al litro).

In termini di confronto con il passato, è evidente anche l’incremento dei prezzi in vigore attualmente nei distributori di carburante rispetto a settembre 2015. Da allora la benzina al litro è cresciuta mediamente del 6,5% (da 1,452 euro a 1,545 euro), mentre il gasolio ha aumentato il suo costo dell’8% (da 1,327 euro a 1,436 euro).