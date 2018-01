Paura poco prima delle 19 in via San Martino a Trento, dove un giovane è rimasto coinvolto in un incidente dalla dinamica senz’altro anomala e che avrebbe potuto avere conseguenze anche gravi.

Protagonista un ventiquattrenne, che stava procedendo lungo la via in sella alla sua bicicletta. Proveniva da largo Nazario Sauro e si trovava poco lontano dall’incrocio con via Torre d’Augusto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua due ruote, finendo di schianto contro una delle auto in sosta sul lato sinistro della strada, lungo la quale vige il senso unico.

Il ventiquattrenne si è letteralmente schiantato contro il lunotto posteriore dell’auto, una Renault Kangoo, mandandolo in frantumi. La vettura si trovava, relativamente isolata, dato che alle sue spalle lo spazio era libero (in caso contrario il giovane sarebbe finito contro le fiancate di altri mezzi), proprio davanti alla sede del Circolo dei ridicoi reversi e policarpi, di fronte all’Osteria San Martino.

Immediati i soccorsi, allertati dalle numerose persone che avevano udito il rumore del vetro in frantumi. Sul posto sono arrivate due ambulanze e una pattuglia della polizia locale del capoluogo.

Fortunatamente il giovane è sempre rimasto cosciente: a seguito dell’impatto ha riportato numerose ferite al volto, un lieve trauma cranico oltre a traumi ad una gamba. È stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento e non è in pericolo di vita.