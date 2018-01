Attimi di paura ieri in via Loghet a Spini, dove un grosso cane incustodito - presumibilmente un pitbull - ha seminato il panico fra la mattina ed il primo pomeriggio ferendo per fortuna in maniera non mortale due suoi consimili.

La scorribanda è durata qualche ora ed è costata cara soprattutto ad un barboncino, aggredito mentre si trovava al guinzaglio della proprietaria.

A poco sono valsi i disperati tentativi della signora di difenderlo dalla foga dell’animale. Il piccolo di cane è stato ferito alla schiena e alla zampa e ed è stato portato dal veterinario così come un secondo cane, aggredito nel volgere di pochi attimi sempre in zona.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine, intervenute dapprima per catturare l’animale a zonzo per le strade di Spini, poi per contattare i proprietari, una coppia della frazione a quanto pare non troppo avvezza alla custodia.

Secondo diversi testimoni infatti quella di ieri sarebbe stata la seconda scorribanda dell’esemplare in pochi giorni.