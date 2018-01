Paura questo pomeriggio a Mattarello. Dopo le 15 fumo e fiamme sono state viste in un condominio di Strada ai Palazzi, nell'abito di Trento Sud.

Presso il palazzo, che si affaccia sulla Statale, sono accorsi i vigli del fuoco volontari del paese, con il supporto dei permanenti.

L'edificio, su tre piani, è stato evacuato in via precauzionale. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 e la polizia.

Contenuti i danni. Le fiamme si sarebbero sprigionate dal primo piano, dove abita un'anziana. La donna, in un primo momento, non si sarebbe accorta di nulla, tanto da aver subito un principio di intossicazione.

I pompieri sono entrati da una finestra. Non si conoscono ancora le cause del rogo, bloccato - come detto - al suo sorgere.

Fotoservizio di Alessio Cosere e di Marco Bridi