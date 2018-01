I lavori di ristrutturazione della casa di Lavis dove abita Ugo Rossi mettono nei guai l’ex amministratore di fatto della fallita Keynet srl, Renato Vindimian, e rischiano di creare qualche imbarazzo al presidente della Provincia.

L’imprenditore Vindimian è imputato di bancarotta fraudolenta e violazione della legge sul finanziamento ai partiti. Secondo la procura, la rinuncia da parte dell’impresa Keynet al pagamento di lavori edili eseguiti nell’abitazione di Daniela Bezzi (moglie del governatore) per un controvalore di 10.556 euro costituirebbe di fatto un finanziamento illecito all’allora consigliere provinciale e assessore alla sanità Ugo Rossi. Sottolineiamo sin d’ora che Rossi in questo procedimento non è imputato e neppure indagato. Nella prospettiva dell’accusa, il presidente della Provincia sarebbe stato l’inconsapevole beneficiario di una liberalità da parte dell’impresa che aveva eseguito parte dei lavori di ristrutturazione svolti tra l’agosto e il novembre del 2013, a ridosso dunque delle ultime elezioni provinciali. Questa accusa però viene decisamente respinta da Vindimian che nega di aver finanziato Rossi. E quest’ultimo a sua volta nega di aver avuto alcun beneficio dalla Keynet. Nella prospettiva della difesa quei 10.556 euro per lavori in economia non pagati sarebbero la somma concordata tra le parti che avevano rilevato degli errori a causa di alcune lavorazioni pagate due volte.

Per capire i contorni della vicenda - in passato già rimbalzata al centro del dibattito politico per le interrogazioni presentate dalla Lega - bisogna fare un passo indietro e tornare al «caso Trento Rise». È infatti indagando sul consorzio, ora in liquidazione, protagonista di cinque diversi procedimenti penali, che il pm Pasquale Profiti e gli investigatori del Nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza si sono imbattuti nella Keynet srl. In particolare gli inquirenti si soffermarono su una gara da 5 milioni di euro per l’assegnazione del Pcp sanitario assistenziale per la realizzazione del Pua (Punto unico di accesso ai servizi). La gara, che la procura sostiene essere stata «pilotata», venne vinta da Deloitte Consulting e da Keynet. Questo procedimento è ora in udienza preliminare (e Vindimian non è tra gli imputati). Come è accaduto spesso nel filone di indagini di Trento Rise, per un fascicolo che si chiude un altro si apre. La Finanza continuò ad indagare su Keynet srl, società che, su istanza della procura, il Tribunale di Trento dichiarò fallita sotto un mare di debiti il 15 giugno del 2016.

Scavando nei bilanci, la Finanza ha individuato quelli che per il pm Profiti sono ripetuti episodi di distrazione di somme - per un totale di 771 mila euro - a danno dei creditori ora imputati all’amministratore di fatto di Keynet Renato Vindimian. Tra questi, marginale da un punto di vista giudiziario, ci sono anche 10.556 euro distratti «attraverso - si legge sul capo di imputazione - l’ingiustificata rinunzia a parte del corrispettivo dovuto per i lavori di ristrutturazione dell’abitazione di proprietà di Bezzi Daniela sita in Lavis, e da fatturare a Rossi Ugo. Tale parte del corrispettivo riguardava le ore di lavoro “in economia” svolte da dipendenti Keynet». Questo secondo la procura configura anche il reato di illecito finanziamento perché «in assenza di regolare delibera dell’organo amministrativo della Keynet srl e in mancanza altresì di iscrizione a bilancio, corrispondeva a Ugo Rossi un contributo del valore di euro 10.556 attraverso la rinuncia a parte del corrispettivo dovuto per i lavori di ristrutturazione da fatturare a Ugo Rossi all’epoca dei fatti consigliere provinciale...».

Vindimian, difeso dagli avvocati Luigi de Finis e Romano Niccolini, respinge tutti gli addebiti. Sostiene di non essersi mai occupato in Keynet del ramo edile e dunque di non conoscere le questione dei lavori a casa Rossi. Nega però che si tratti di un finanziamento al futuro presidente. Lungi dall’essere una donazione, quei soldi sarebbero relativi al ricalcolo di lavori in economia svolti da Keynet sull’immobile di Lavis. A fronte di un intervento di ristrutturazione 63.000 euro (per la parte eseguita da Keynet) tra l’impresa e la committenza (degli aspetti tecnici si occupava la moglie di Rossi che è architetto) sorsero delle contestazioni. Pare che l’impresa per errore avesse messo in conto alcune lavorazioni due volte, contabilizzandole sia a misura, sia in economia. La vicenda sarebbe poi stata chiarita tra le parti con l’accordo che un certo numero di ore in economia non dovessero essere pagate.

A distanza di quasi 5 anni la vicenda è riemersa. Vindimian ora affronterà la giustizia (udienza preliminare ad aprile davanti al Gup Francesco Forlenza). Rossi invece non ha problemi giudiziari (dagli atti, in particolare le mail, risulta che mai si occupò dei lavori a Lavis), ma dovrà fronteggiare il prevedibile fuoco «nemico» dell’opposizione e, chissà, forse anche qualche affondo «amico» interno alla sua coalizione.

ROSSI: «PAGATO TUTTO E ANCHE DI PIÙ

Nessuno sconto e tutto trasparente. Così il presidente della provincia Ugo Rossi replica alle ombre che arrivano dall’indagine su Keynet.

«Con riferimento alla notizia» «di un collegamento tra i lavori di ristrutturazione dell’abitazione dove vivo, sita in Lavis e un procedimento penale a carico di Renato Vindimian, voglio precisare quanto segue: si tratta di un appartamento di circa 100 metri quadri che è stato riammodernato nell’autunno 2013 e di cui ho personalmente sostenuto i costi, regolarmente fatturati e detratti a livello fiscale» spiega Rossi in una nota.

«Anche per questo non avevo, né ho mai avuto interesse a sconti di alcun genere; anzi, sono certo di aver pagato le opere in base alla loro reale entità, secondo i prezzi di mercato dell’epoca e forse qualche cosa di più. Ciò è facilmente riscontrabile in base alla documentazione esistente e allo stato di fatto dell’appartamento. In ogni caso, sono certo del buon operato della magistratura e ovviamente disponibile, qualora fosse ritenuto necessario, a mettere a disposizione ogni documentazione in mio possesso utile a dimostrare quanto sopra ho detto. Allo scopo, come ho più volte avuto modo di dichiarare, ricordo che le mie spese elettorali sono state tutte certificate regolarmente ed a norma di legge tuttora conservate e disponibili» conclude il governatore trentino.

Sulla questione nei mesi passati c’era stato un botta e risposta tra Rossi e Maurizio Fugatti, consigliere provinciale della Lega Nord.

«Siamo venuti a conoscenza che personale in qualche modo legato alla società Keynet srl avrebbe svolto lavori di manutenzione interna in un appartamento a nord di Trento nel quale era solito dimorare l’odierno presidente della giunta provinciale» scriveva Fugatti che poi chiedeva: «come valuta la Provincia tali ipotetici rapporti di tipo privatistico tra assessori e società operanti nello stesso settore?» chiedeva Fugatti.

Rossi nella risposta scritta all’interrogazione si era limitato a una risposta formale. Il governatore aveva scritto infatti che «i componenti della giunta provinciale possono intrattenere rapporti di tipo privatistico con imprese private nel rispetto dei doveri di svolgimento, con disciplina ed onore, delle funzioni pubbliche e dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità» come previsto, tra l’altro, da alcuni articoli della Costituzione «nonché nel rispetto, come per la generalità dei cittadini, dell’ordinamento penale ed amministrativo e, in particolare, della disciplina anticorruzione e sulla trasparenza, nelle parti specificamente dedicate agli organi di indirizzo politico».

FUGATTI: «FATTI GRAVI DA CHIARIRE»

«Mi chiedo se sia opportuno che un presidente si comporti così sapendo che ha a che fare con aziende che possono essere legate ad appalti e denaro pubblico. Mi pare che quanto emerge dalla richiesta della procura, se confermato, evidenzia che non è opportuno un tale comportamento. Per me vale l’innocenza fino a condanna definitiva, ma ci dovremmo chiedere politicamente quanti altri punti oscuri ci sono sulla questione Keynet». Maurizio Fugatti, consigliere provinciale della Lega Nord, commenta così lo sviluppo dell’indagine relativa ai rapporti tra la Keynet e Renato Vindimian e l’entourage del presidente della Provincia, Ugo Rossi.

Grazie a una sua interrogazione, tra l’altro, era stata messa sotto la lente e portata a conoscenza dell’opinione pubblica la vicenda dei lavori garantiti dalla Keynet relativamente alla ristrutturazione dell’abitazione di Rossi e di sua moglie.

«L’evoluzione delle indagini - sottolinea Fugatti - mi dice che qualcosa c’era. A me pare abbastanza grave» il fatto che «qualcuno possa aver fatto uno sconto in piena campagna elettorale del 2013. I lavori, infatti, erano iniziati nell’estate del 2013 e finiti a cavallo del voto a novembre di quell’anno».

Fugatti dalla richiesta della procura spiega di «veder confermati i dubbi. Non entro nelle questioni giudiziarie, ma la vicenda dei rapporti tra Keynet e Rossi evidenzia molti aspetti che restano da chiarire».

Per esempio, sottolinea Fugatti, «perché Deloitte casualmente sceglie una società trentina per fare una società e partecipare a un Pcp in Trento Rise sul Pua? Perché la Deloitte sceglie proprio la Keynet?». Fugatti punta poi il dito su come la Provincia e Trento Rise, oggi in liquidazione, hanno affrontato la partita del processo alla Deloitte. «In questi giorni in Procura Trento Rise ottiene un risarcimento da Deloitte e quindi non ci sarà dibattimento. Per questo non sapremo perché Keynet è stata scelta da Trento Rise. Perché, invece, Trento Rise e la Provincia non scelgoo di andare a dibattimento per scoprire come mai ci sono stati questi rapporti?» si chiede ancora Fugatti.

Che denuncia come la giunta provinciale non abbia «ancora risposto a una serie di interrogazione che ho presentato ancora a febbraio e marzo».

Tra quelle per le quali il leghista attende ancora una risposta c’è quella relativa alla scelta della Provincia di non costituirsi parte civile nel procedimento relativo agli ex manager di TrentoRise. Ecco le domande dell’interrogazione ancora senza risposta: «per quale motivo i liquidatori stanno ipotizzando un piano giudiziario che porta al patteggiamento e se la Provincia non ritiene poco trasparente agli occhi dell’opinione pubblica e alla luce della gravità dei fatti accaduti, che i liquidatori intendono proseguire con un patteggiamento».