A soli 28 anni il passaporto di Chiara Zanotelli è già pieno zeppo di timbri. Per non parlare del suo curriculum: perfino lei stessa, nel ricostruire il percorso che da Noarna, frazione di Nogaredo, l’ha portata a vivere a Baku in Azerbaijan, fa fatica a seguire il filo temporale degli avvenimenti.

«Non riesco a stare ferma in un posto, è più forte di me», ci confida al telefono dal sua appartamento nella capitale. Un’irrequietezza che, unita alla voglia di conoscere le lingue - al momento ne padroneggia otto, compreso russo, portoghese, azero e persiano -, alla curiosità per le tradizioni locali e alla passione per il diritto, l’hanno portata a seguire il sogno di diventare ambasciatrice. «Al giorno d’oggi non è facile ottenere il lavoro desiderato. Io ce la sto mettendo tutta e mi piacerebbe arrivare a tentare il concorso diplomatico», racconta la giovane lagarina.

I primi segnali della sua volontà di conoscere il mondo si sono manifestati già quando era bambina. «La mia famiglia ha sempre ospitato bambini bielorussi dopo la catastrofe di Cernobyl. Io non capivo la loro lingua e per questo mi dispiacevo moltissimo. Per comunicare ho cominciato al leggere le loro fiabe in russo».

Da lì a partire per Uglich, in Russia, durante il quarto anno di liceo linguistico, il passo è stato breve. Dopo diverse esperienze di volontariato in Albania e Bosnia, una volta iscritta a Giurisprudenza a Trento, niente è stato più in grado di trattenere Chiara in Trentino. Nel 2011 ha frequentato un semestre alla Vermont Law School, concentrandosi sul diritto ambientale. «Il mio interesse per il cambiamento climatico è andato crescendo. Ho partecipato come giovane osservatrice a cinque Conferenze delle parti (COP) in Brasile, Qatar, Polonia, Perù e Parigi», sottolinea Zanotelli, che poi aggiunge: «Quello è un mondo per adulti, fatto di lobby, di governi. Mi ha insegnato cosa significa negoziare, sedersi al tavolo delle trattative, ma soprattutto mi ha fatto conoscere tanti ragazzi interessati al futuro».

È così che nel 2015 Chiara Zanotelli è stata tra le fondatrici dell’associazione di giornalismo sociale «In Medias Res», una prosecuzione del progetto «Agenzia di stampa giovanile» con l’obiettivo di promuovere l’informazione libera e indipendente sui temi legati all’ambiente, alla società e all’economia. «Ora che sono spesso all’estero faccio fatica a seguire il progetto e a partecipare alle Cop, ma seguo i miei colleghi con grande interesse».

Dopo una summer school a Kiev, un seminario sul mercato finanziario europeo a Heidelberg e un anno a San Pietroburgo nella facoltà di Giurisprudenza, nel 2016 Chiara Zanotelli è riuscita a vincere un bando per un tirocinio all’ambasciata italiana di Teheran. La tappa successiva, all’inizio del 2017, è stata a Beijing, in Cina, sempre in ambasciata. «Con una vita come la mia è difficile mantenere le relazioni - ammette - .Questo Natale lo ho trascorso lontano dalla mia famiglia e non nego che un po’ di malinconia c’è stata. In questi anni ho sofferto per i legami che ho dovuto interrompere, ma il desiderio di partire è sempre più forte».

In Azerbaijan Chiara ci è arrivata grazie a una borsa di studio di Unicredit. Metà settimana la trascorre in università per studiare diritto del petrolio e del gas e leggi bancarie internazionali, l’altra metà studia l’azero, una lingua turca. Nel tempo libero fa uno stage alla Yapi Kredi Bank. «Ho scelto di vivere in periferia anche se questo comporta uno snervante pendolarismo, perché sono convinta che solo così posso veramente conoscere la cultura di questo posto. Le comodità posso trovarle ovunque, ma sono le esperienze che fanno la differenza per un diplomatico».

Fedele alla sua filosofia, a febbraio la giovane trentina ha già in programma un’altra esperienza, questa volta in Uzbekistan, in Asia Centrale, sulla via della seta. Lavorerà nella capitale Tashkent, in ambasciata. «Ho già prenotato il biglietto del treno. Ci vorranno tre giorni, perché circumnavigherò il mar Caspio». Perché non ha preso un comodo aereo? «Sarebbe stato troppo semplice».