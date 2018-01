Più di sei ore bloccato nella nebbia, nella neve e con il pensiero rivolto alla moglie che era con lui e che poco dopo mezzogiorno era precipitata in un canalone lungo le pendici di Cima Verde, in Bondone. Caduta per centinaia di metri, la donna è stata recuperata dall'elicottero. Ferita ma viva. Più difficoltoso il recupero del marito al quale era stato consigliato di non muoversi per evitare che anche lui potesse cadere in qualche crepaccio.

Inizialmente si pensava di poterlo portare a valle con l'elicottero ma poi le operazioni si sono rivelate più lunghe del previsto. L'uomo è stato raggiunto solo alle 18 e 30 quando il buio aveva ormai avvolto tutta la montagna.

Protagonisti dell'incidente prima e della lunga ricerca poi sono moglie e marito di Sopramonte: Annarosa Mosna, 51 anni, dipendente di Dolomiti Ambiente, e Enrico Nardelli, che lavora nell'ambito dell'idraulica, di qualche anno più vecchio della moglie, componente del coro Voci del Bondone.

Tutti i dettagli in edicola