Soccorritori al lavoro in tangenziale per un incidente accaduto alle 18.30 di ieri, in direzione sud, all’altezza dello svincolo per Ravina. Un’auto, con a bordo una donna di 72 anni, si è ribaltata.

Le cause sono in corso di accertamento, ma è quasi certo che non ci siano altre vetture coinvolte e che si sia trattato di un’uscita stradale per autonoma condotta. Sul posto l’ambulanza mandata dalla centrale operativa del 118 e la polizia stradale.