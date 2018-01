Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri in pieno centro a Trento, dove un uomo è stato aggredito da un giovane in via Manci. L'allarme è scattato poco dopo le 18, quando un uomo ha chiesto aiuto: stava facendo la spesa nel punto vendita Eurospar quando è stato colpito al volto da un ragazzo. Il motivo è emerso ben presto: l'uomo ha pagato in prima persona il suo senso civico.

Come ha riferito al personale del punto vendita ed alle forze dell'ordine intervenute poco dopo, aveva notato il suo aggressore, assieme ad un coetaneo, nascondere della merce, con la chiara intenzione di mettere a segno un furto. A quel punto ha richiamato i ragazzi che, anziché desistere, prima di allontanarsi infastiditi, hanno reagito in malo modo: in particolare, uno dei due ha colpito l'uomo, spintonandolo e procurandogli conseguenze fortunatamente lievi.

L'uomo, seppur impietrito dall'incredibile reazione dei due giovani, ha subito tentato di attirare l'attenzione del personale, con la coppia di ragazzi che è riuscita tuttavia ugualmente ad allontanarsi prima di poter essere bloccata. Subito dal negozio è partita la chiamata alla centrale unica per l'emergenza, con gli operatori del 112 che hanno fatto intervenire in via Manci i sanitari del 118 e le forze dell'ordine: in centro sono intervenuti gli agenti della polizia che hanno raccolto la testimonianza dell'uomo, procedendo poi ad acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza del punto vendita e di quelle presenti nei dintorni dello stabile che lo ospita, per cercare non solo di dare un volto ai due ma anche di capire in che direzione possano essersi allontanati dopo aver lasciato il supermercato e, soprattutto, dopo essersi scagliati contro l'uomo che voleva soltanto consigliare loro di non seguire un comportamento censurabile e si è trovato invece costretto a vivere una giornata dell'Epifania senza'altro amara.

Quello dei furti, soprattutto da parte di gruppi di giovani e giovanissimi, è un fenomeno purtroppo in aumento nel centro città: solo qualche giorno fa una dipendente di Sportler era stata colpita con un pugno da parte di un adolescente che aveva asportato della merce dal punto vendita di via Mantova.