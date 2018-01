Il locale Baccus di piazza Fiera non chiuderà i battenti in via definitiva, come invece una nota apparsa nella mattina di ieri su un social-network aveva lasciato intendere, creando una certa apprensione tra la clientela più affezionata. La chiusura dell'esercizio, che avverrà il prossimo sabato 6 gennaio, in concomitanza con la definitiva chiusura delle casette dei vicini Mercatini di Natale, sarà infatti solamente temporanea, dettata dalla volontà di rinnovare completamente i locali.

Il messaggio diffuso, invece, lasciava intendere una chiusura permanente, sancita da una festa di fine attività (appunto sabato 6, qui l'evento su Facebook) organizzata appositamente per salutare gli avventori fissi. In particolare, il testo, veicolato attraverso i canali web, si rivolgeva ai più giovani e agli universitari, che, negli ultimi anni e grazie alle numerose serate a tema, musicali oppure dedicate al karaoke, hanno fatto del bar un vero e proprio punto di riferimento in centro storico.

Il «post» divulgato attraverso la pagina Facebook del locale, parlava di una «Grande chiusura» per l'Epifania, da celebrarsi attraverso una festa organizzata appositamente allo scopo di dare fondo alle «scorte rimaste in magazzino», con un tariffario ribassato per cocktail e «short-drink». Un messaggio che ha indotto i più a ritenere possibile un'imminente e definitiva interruzione dell'attività dell'esercizio.

«In effetti - ci hanno detto i responsabili del locale, da noi sentiti sull'argomento - il messaggio ha avuto un vastissimo riscontro, e per tutta la giornata abbiamo avuto domande preoccupate da parte della clientela più affezionata. In realtà la chiusura è solo temporanea, e finalizzata allo svolgimento dei lavori di ammodernamento. Dopodiché, il locale riaprirà le porte».

Gli interventi dovrebbero durare all'incirca un paio di settimane, mentre la riapertura dell'esercizio, completamente rinnovato, è prevista per gli ultimi giorni del mese di gennaio.