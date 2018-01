Sono iniziati i rientri dalle località di vacanza del Trentino e dell’Alto Adige, il cosiddetto controesodo.

I primi effetti, ovviamente, si notano sulle strade. Sotto pressione, in particolare, l’asse del Brennero, prevalentemente in direzione sud.

Traffico rallentato e code per traffico intenso si segnalano in A22, in direzione sud, nel tratto tra San Michele e Affi.

Anche chi ha cerato una soluzione alternativa, preferendo la statale 12 all’autostrada, deve fare i conti con ingorghi e traffico intenso fra Trento e Rovereto, con la formazione di code tra Volano e Rovereto e nel tratto di attraversamento di Rovereto.

Traffico intenso anche in destra Adige, sulla Sp90, con rallentamenti nei pressi di Villalagarina e di Nomi.

Traffico intenso viene segnalato inoltre sulla Sp 43 della val di Non e sulla Ss 42 del Tonale e della Mendola.