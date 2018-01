È venuta al mondo da poche ore, ma ha già messo a segno un primato: è la prima nata del nuovo anno in Trentino.

Una bimba, dunque, la piccola Maria Alexandra (foto Paolo Pedrotti), 3,1 kg, che mamma Mariella ha dato alla luce con parto spontaneo all’ospedale Santa Chiara, pochi minuti dopo la mezzanotte del nuovo anno (6, per la precisione).

È stata una staffetta ideale con Harjass, maschietto di 3,5 kg venuto alla luce, sempre a Trento, alle 21.55: a lui va il titolo di ultimo nato kdel Trentino per il 2017.

In totale, nel corso del 2017 sono nati in Trentino 4.156 bambini, in calo rispetto ai 4.289 dell’anno precedente.