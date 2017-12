Dal primo gennaio Trentino Trasporti e Aeroporto Caproni saranno una società unica. È stato firmato infatti dalla presidente del cda di Trentino Trasporti, Monica Baggia, e dall'amministratore delegato dell'aeroporto Caproni, Davide Leonardi, l'atto di fusione già deliberato dalle assemblee straordinarie delle due società. L'atto è stato quindi iscritto al registro della Camera di Commercio, sancendo così in maniera definitiva l'avvenuta fusione.

Si conclude quindi l'iter per riunire le due società partecipate, avviato dalla Giunta provinciale nell'aprile 2016 con l'approvazione del 'Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provincialì e con successiva deliberazione del maggio 2017 con la quale si è approvato il 'Programma attuativo per il polo dei trasportì.

Il Polo del trasporti si completerà nel 2018 con la riunione delle due società Trentino trasporti spa e Trentino trasporti esercizio spa, che avverrà attraverso un primo step con il venir meno del contratto di affitto di ramo d'azienda tra le due realtà e, come secondo e finale step, con la fusione finale presumibilmente verso la metà del 2018. L'attuale consiglio di amministrazione di Trentino Trasporti spa è composto dalla presidente Monica Baggia, dal vicepresidente Davide Leonardi e dai consiglieri Marco Cattani, Maria Bosin e Giulio Ruggirello.