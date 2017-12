Franco Oppici, per 46 anni gestore del ristorante Forst di Trento, è morto mercoledì sera stroncato da un malore nella sua casa di Fraveggio. Aveva 79 anni. Un volto noto in città, considerato che vi aveva passato gran parte della sua vita prima come cameriere prima e poi come gestore del ristorante.

Originario di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, era arrivato a Trento nel 1959 quasi per caso. Avrebbe voluto andare all'estero per imparare le lingue, ma all'hotel Roma incontrò l'amore, l'amata Bruna, con la quale ha poi condiviso la sua vita.

Oppici prima era stato camieriere proprio al Roma, poi ai due Giganti e dal 1965 al Forst. Aveva servito ai tavoli fino al 1978, imparando così a capire i gusti di tutti i clienti, ad assecondare le loro bizze e spesso ad anticipare le loro richieste. Tanta esperienza maturata sul campo gli ha consentito di ottenere la gestione del locale che venne affidata proprio a lui.

E da allora per Franco Oppici sono stati anni spesi per rendere il «Forst» sempre più un locale di riferimento per i trentini e non solo. Lui stesso si vantava di quanti personaggi famosi avessero mangiato sui tavoli del locale. Nel 1968 il ristorante era frequentato da Curcio, Franceschini, Molinari, Rostagno e anche Marco Boato. «C'era un dialogo con loro», aveva raccontato Oppici in un'intervista rilasciata sei anni fa al momento di andare in pensione. Dopo i «rivoluzionari» erano arrivati anche i politici più recenti. Bossi, Prodi e gli attori: da Michele Placido a Dario Fo. Per anni il Forst ha fatto la storia della città. I locali erano molti meno di quelli che ci sono oggi per chi voleva gustare qualcosa di tipico. Non c'erano molte alternative.

Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia quella di questo professionista della ristorazione e, con il tempo, sono arrivati anche molti riconoscimenti. Dopo il titolo di cavaliere della Repubblica nel 2010, Oppici aveva ottenuto anche l'Aquila di diamante e il premio «Maestro del commercio» assegnatogli dall'associazione 50 & Più Fenacom per i suoi 57 anni di servizio. Riconoscimenti che hanno fatto piacere a Oppici che più di tutto, però, apprezzava l'affetto che la gente gli dimostrava, a lui ma anche alla moglie Bruna e alle figlie Maria e Serena. I funerali saranno celebrati oggi alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Fraveggio.