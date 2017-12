Traffico intenso con rallentamenti da questa mattina lungo l'Autostrada del Brennero, tra i caselli di Verona nord e Ala-Avio, in direzione nord. Lo segnala la centrale operativa dell'A22 che prevede traffico intenso, sempre in carreggiata nord, fino al 31 dicembre per gli arrivi dei vacanzieri diretti alle località sciistiche.

Altre giornate critiche da bollino nero saranno il 2 gennaio su entrambe le carreggiate e il 6 e 7 gennaio in carreggiata sud, per i rientri.