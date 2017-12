Fiamme e paura in San Lorenzo in Banale.

Il sottotetto di un'abitazione Itea, in via Teatro, è andato a fuoco questa mattina.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco volontari di San Lorenzo in banale, Dorsino, Tione con sette mezzi: tre fuoristrada, due pick up, una camionetta ed un'autoscala (quest'ultima in dotazione solo a Tione).

A coordinare il traffico polizia locale delle Giudicarie e carabinieri della stazione di San Lorenzo in Banale

Non ci sono feriti e la situazione al momento è sotto controllo.

Non è stato necessario l'intervento dell'ambulanza. Gli inquilini dello stabile (in centro paese, che ospita anche la biblioteca e la sede dell'associazione cacciatori) tutti incolumi.

Le cause sono in via di accertamento. L'ipotesi più probabile è quella del corto circuito.