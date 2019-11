«L’andamento economico nelle provincie di Trento e Bolzano è tutto sommato positivo, anche se registriamo un rallentamento rispetto ai primi mesi del 2019 a causa di un calo nelle esportazioni, in particolare verso Austria e Germania». Lo ha detto il direttore regionale della filiale regionale della Banca d’Italia, Pier Luigi Ruggiero, in occasione della presentazione dell’aggiornamento congiunturale.

Secondo quanto riportato nel documento di rapporto, le esportazioni sono cresciute a ritmi moderati, con una punta di +3,4% rispetto al 2018 in Trentino e dell’1,6% in Alto Adige, dove è rimasto pressoché invariato. Nel settore edile, la situazione è in miglioramento in entrambe le province, con una crescita delle ore lavorative e del numero dei lavoratori, mentre l’attività dei servizi ha continuato a crescere nonostante i rallentamenti nel settore turistico.

La differenza principale nei due territori è nei prestiti bancari alle imprese, calati in Trentino del 2,8% e aumentati in Alto Adige del 4,8%. Nelle imprese i piani di investimento delle imprese sono stabili o rivisti al rialzo in Alto Adige e al ribasso in Trentino.

«Il Trentino si allinea maggiormente alla situazione nazionale, pur partendo da basi migliori», ha concluso Ruggiero.

Una parte dei dati riguarda l’occupazione. Nel primo semestre del 2019, il numero degli occupati nelle province di Trento e Bolzano è cresciuto a ritmi ampiamente superiori alla media nazionale. È quanto emerge dal rapporto aggiornato sulla situazione economica regionale, elaborato dalla filiale locale della Banca d’Italia.

In Trentino il numero degli occupati è cresciuto dell’1,7% rispetto allo stesso periodo del 2018, mentre in Alto Adige la crescita è dell’1,6% (a fronte di una media nazionale dello 0,5%).

In Trentino la crescita ha interessato i lavoratori dipendenti, mentre sono calati gli autonomi. In Alto Adige la crescita è trainata da entrambe le componenti.

Alla crescita dell’occupazione è associato un maggiore tasso di attività (al 72,2% in Trentino, 76% in Alto Adige), con variazioni maggiore per le donne in provincia di Trento.

La migliore situazione lavorativa è associata ad una crescita dei consumi e dei prestiti erogati alle famiglie dalle banche (+12,9% in Trentino, +11,2% in Alto Adige).