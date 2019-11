Chiusi con 205 domande di ammissione tre bandi promossi dalla Provincia di Trento per favorire lo sviluppo d’impresa nei territori di montagna, in settori innovativi e promuovere l’occupazione di soggetti svantaggiati.

Le manifestazioni d’interesse e le candidature di aziende e imprenditori dal Trentino, e anche da fuori provincia, sono pervenute a Trentino Sviluppo in risposta ai tre bandi aperti nei mesi scorsi.

Dalla componente femminile è arrivato oltre l’80% delle domande di finanziamento del bando ‘Nuova imprenditorialità’ che ha raccolto complessivamente 87 adesioni. Sono state 112 le manifestazioni di interesse pervenute invece sul bando ‘Fare impresa nel cuore delle Alpì, rivolto alle attività economiche che operano o intendono operare nei piccoli comuni di montagna al di sopra dei 400 metri; nei prossimi giorni si procederà ad una pre-selezione in vista di una graduatoria definitiva dopo il superamento di una seconda fase di valutazione. Numerose le imprese del settore zootecnico-caseario e della filiera del legno interessate. Sono sei, infine, le proposte di «Matching fund».