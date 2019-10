Nel terzo trimestre 2019 i prezzi di vendita delle case in Trentino sono in calo dell’1%, confermando il trend negativo dell’ultimo anno (-0,8%).



Gli affitti invece aumentano del 2,7%. A Bolzano invece sono in crescita sia i prezzi di vendita (+2% nel trimestre) che i canoni del settore residenziale (+3%). I dati emergono dall’ultima rilevazione dell’Osservatorio di Immobiliare.it.



Nelle compravendite Trento fa registrare un’oscillazione negativa anche nel semestre: -2,1%. Il prezzo medio degli immobili in vendita si assesta a 2.557 euro al metro quadro. Ne vengono richiesti, invece, oltre mille in più a Bolzano, dove i valori delle abitazioni sono a 3.598 euro al metro quadro.



Negli affitti Trento recupera il 2,7% nel trimestre e il 4,2% nel semestre, con un canone medio mensile di 10,78 euro a metro quadro, che corrisponde ad un affitto di 647 euro per un appartamento da 60 metri quadri.