Quando pensiamo alla falegnameria in legno immaginiamo soprattutto carpenteria, mobili, oggetti grandi. Ma il legno è apprezzato materiale anche per una vasta gamma di oggettistica di dimensioni ridotte, a cavallo tra gli utensili da cucina, gli oggetti utili per la casa e articoli e idee regalo.



Ne ha fatto il proprio core-business la Leonardi snc di Bolbeno (comune di Borgo Lares, a due passi da Tione). Da qualche anno il brand è diventato Leonardi Wood. Un’azienda a conduzione familiare e con 66 anni di storia. «Fu mio nonno Bruno - racconta Massimo Leonardi, 29 anni, da tre in azienda - a fondare l’impresa nel 1953. Aveva lavorato come dipendente per uno spazzolificio di Tione e decise di mettersi in proprio con un amico. Due-tre tipi di articoli, semplici. Si puntava su grandi quantitativi».

Oggi, all’opposto, sono la qualità e la personalizzazione le chiavi del successo sul mercato. Dopo nonno Bruno in azienda entrarono Danilo e Arrigo, che portarono le prime innovazioni. Siamo negli anni ottanta, e dalle spazzole si passò a piccoli oggetti in legno, souvenir, articoli regalo. «La vera svolta - racconta Massimo - è arrivata nel 2005-2006, quando abbiamo bypassato i nostri grossisti per arrivare alla vendita diretta nei negozi con i nostri rappresentanti». Vendita diretta in negozi di casalinghi, di oggettistica, articoli regalo.



«Il nostro mercato principale è il Trentino-Alto Adige, ma ci stiamo espandendo in tutto il Nord». Oggi il turismo è cambiato, più veloce, dinamico, “mordi e fuggi” e i classici souvenir si sono evoluti, trasformati in piccoli oggetti d’artigianato. «Il legno ha sempre un potere magico - fa notare Massimo - ma senza design e alta qualità non basta. In azienda abbiamo tre persone che si occupano di progettazione. A catalogo abbiamo oltre 500 prodotti e ne realizziamo anche su misura e a richiesta». Tra le novità 2019 gli orologi a parete in legno, orologi d’appoggio per la casa, mattarelli con texture particolari, che imprimono un disegno alla pasta-frolla, portacandele, portafoto, salvadanai. Articoli trasversali, insomma.

«Dalla materia prima arriviamo al prodotto finito - ricorda Massimo Leonardi - dato che non usiamo semilavorati ma partiamo dalle assi di legno. Abbiamo investito molto nei macchinari, per avere il massimo della tecnologia e della flessibilità». Taglio e marcatura laser, stampa, fresatura e tornitura per dare agli oggetti le forme più disparate. Leonardi Wood produce soprattutto decorazioni natalizie in legno, per l’albero e per la casa, presepi (realizzati anche all’interno della corteccia), prodotti per i mercatini di Natale alpini.



Ma anche trofei (basi in legno che «giocano» con targhe in plexiglass, per eventi sportivi invernali o gare di running, premiazioni di sci club), insegne, taglieri, scatole, custodie, confezioni, gadget e giochi (tria ed altri giochi di un tempo). L’azienda ha 12 dipendenti, compresi i membri della famiglia Leonardi. Oltre ad Arrigo e Danilo, ci sono i figli di Danilo, Massimo (29 anni, studi di finanza a Trento) e Nicola (31 anni, studi di design a Milano). Michele, classe ’93, è figlio di Arrigo e sta entrando in azienda, come la sorella Giulia (classe ’95), che ha studiato lingue e turismo.

L’amministrazione è nelle mani di Sabrina, moglie di Danilo e mamma di Massimo e Nicola. Cinque persone sono impegnate in produzione, due nel montaggio e verniciatura. Un dipendente è responsabile degli ordini. Di recente l’azienda è stata certificata Pefc, per la sostenibilità della filiera del legno utilizzato.



A proposito di essenze, l’abete la fa da padrone: «Ne usiamo oltre cento metri cubi l’anno. Si vernicia molto bene. Ma usiamo anche molto faggio: chiaro, duro, uniforme. Per i presepi, il migliore è il castagno. Ma abbiamo anche acero, larice, frassino, noce». Il futuro è già di casa in azienda: «Oggi è fondamentale l’e-commerce - spiega Massimo - e anche se siamo già presenti sui social Instagram, Facebook, e sui siti Amazon, Hand-made e Etsy - stiamo creando una nostra piattaforma per vendere in tutta Italia. Sarà attiva nel 2020. E il prossimo anno saremo anche alla fiera di Milano “Homi”, una tra le più importanti fiere di casalinghi e oggettistica e articoli da regalo». La scorsa settimana, invece, un centinaio di taglieri realizzati da Leonardi Wood con il legno degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia sono stati scelti da Slow Food per la manifestazione Cheese in Piemonte. E per Natale altri taglieri solidali sono stati commissionati da Concast.