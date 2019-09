Gli affitti delle abitazioni arredate a Trento sono cresciuti del 3,2% tra il 2018 e il 2017. Il canone medio è pari a 701 euro, circa 100 euro in più rispetto al dato medio nazionale (604 euro). I prezzi di affitto delle case non ammobiliate, pari in media a 592 euro, e di quelle con garage, 664 euro, non hanno invece subìto variazioni. È quanto emerge dal Rapporto sulle locazioni di Solo Affitti, rete immobiliare specializzata con 300 agenzie in Italia, elaborato con il supporto scientifico di Nomisma. Il caro affitti, secondo altre rilevazioni, prosegue quest’anno, con incrementi fra il 3 e il 4% a giugno rispetto a dodici mesi prima.



Secondo lo studio Solo Affitti-Nomisma, il canone medio di un quadrilocale arredato a Trento si attesta attorno ai 900 euro, con punte di 1.250 per gli appartamenti in zona di pregio. La crescita dei prezzi di affitto in città è trainata soprattutto da mono e bilocali arredati, che fanno registrare incrementi rispettivamente del 22,2% e del 2,5%. Per quanto riguarda le abitazioni non arredate e con garage, solo i monolocali mostrano una certa dinamicità dei prezzi, aumentati rispettivamente del 16,5% e del 15,8%.



Il 40% degli inquilini di Trento sono coppie senza figli, mentre le famiglie con prole rappresentano il 25% degli affittuari. A seguire le persone che vivono da sole (20%) e coloro che scelgono di condividere l’appartamento con altre persone per ridurre i costi dell’affitto (15%). Il 70% degli inquilini è composto da italiani, il 20% da cittadini extracomunitari e il 10% da persone provenienti da paesi dell’Unione Europea.



Il 70% dei contratti d’affitto stipulati a Trento è a canone concordato nelle diverse formule. Nel capoluogo vengono utilizzati anche i contratti a canone libero 4+4 (25%) e a canone completamente libero (5%). Il regime fiscale della cedolare secca è scelto nell’80% dei casi, 7 punti in meno della media nazionale.



Il lavoro è la motivazione principale che porta a Trento oltre un terzo (il 35%) degli inquilini. Il 15% delle persone affitta casa per motivi di studio mentre il 50% dei locatari sceglie la casa affittata come abitazione principale, un dato superiore alla media nazionale (45,8%). Nel capoluogo si affitta una casa mediamente in 1,5 mesi (1,9 la media italiana), con tempi che si accorciano per le case di nuova costruzione (1 mese). Gli inquilini rimangono nella stessa abitazione per meno di due anni: 20 mesi rispetto ai 24,1 della media nazionale.