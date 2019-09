Concorsi pubblici sempre molto attesi e partecipati anche in Trentino. Non siamo ai livelli della Campania, dove al bando per poco meno di 2.200 posti pubblici si sono iscritte oltre 300.000 persone, ma nei bandi per poter accedere a posti nella pubblica amministrazione trentina, provinciale e comunale, sono stati migliaia le persone che, nell’ultimo anno e mezzo circa, hanno provato a trovare un posto di lavoro.



L’anno scorso il caso più eclatante fu quello di 800 iscritti per 24 posti di forestali e di 250 aspiranti per 14 posti di poliziotto locale. Si tratta di concorsi ancora in atto, cui si sommano quelli più recenti e ai quali si sono iscritte in totale alcune centinaia di aspiranti. Solo per gli ultimi quattro concorsi in ordine di tempo sono quasi 300 gli iscritti. La pattuglia più numerosa, con 171 iscritti si è candidata al concorso pubblico per esami per 2 posti di funzionario tecnico della prevenzione nell’ambiente, 73 per concorso pubblico, per esami, per eventuali assunzioni con contratto a tempo indeterminato di personale della figura professionale di assistente tecnico/sanitario-ambientale, indirizzo chimico, altri 37 per i concorsi per due posti di direttore (con una serie di criteri di accesso molto selettivi).



E in arrivo, nei prossimi mesi, sono attesi concorsi per poter colmare i vuoti nell’amministrazione provinciale e scolastica resi più ampi dalla riforma previdenziale nota come quota 100. In totale se ci fosse una sostituzione del 100% del personale della Provincia, dei Comuni e della scuola, potrebbe esserci una infornata di bandi di concorso di molte centinaia di persone. Solo per la Provincia i prossimi tre anni potrebbero ridurre di circa 500 le persone in carica alla macchina pubblica. Per Trento si parla di oltre 100 persone nel triennio.

I livelli di altre regioni non si raggiungeranno di certo nella partecipazione ai concorsi pubblici, ma di certo anche da noi la corsa al posto pubblico c’è.



Ieri intanto è iniziata alla Mostra d’Oltremare di Napoli la prima giornata delle prove preselettive per il corso-concorso della Regione Campania per 2.175 posti di lavoro nella pubblica amministrazione in circa 170 Comuni della regione.



I candidati iscritti sono in tutto 303.965, di cui i primi diecimila circa si sono presentati ai cancelli della fiera partenopea. Dalle 8 i candidati hanno formato lunghe file all’esterno dei cinque padiglioni della Mostra, tutti occupati per il concorso. All’interno le commissioni si preparano a controllare i candidati alla prova che non possono usare dispositivi elettronici, pena l’esclusione immediata dal concorso.