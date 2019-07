Schiarita nel salvataggio di Banca Carige.

Cassa Centrale Banca e il Fitd sarebbero vicini a un’intesa sul piano di rafforzamento patrimoniale dell’istituto ligure superando le divisioni che erano emerse ieri.

È quanto si apprende da più fonti dopo che a Trento è terminato il Cda di Cassa Centrale Banca.

La nuova proposta di intervento Ccb, oggetto di serrate negoziazioni con il Fitd, dovrà ora passare all’esame degli organi del Fondo Interbancario.

Il Fondo interbancario tutela dei depositi (Fitd) fa sapere di avere in corso, per supportare Carige, «un positivo e costruttivo confronto con Cassa Centrale Banca”, che ricoprirebbe il ruolo di “partner industriale” nel progetto, per la definizione «dei vari profili dell’operazione nei tempi brevi richiesti dall’autorità di vigilanza».

La nota ricorda come il piano preveda una ripatrimonializzazione dell’istituto ligure con aumento di capitale e collocamento prestito subordinato.