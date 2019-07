Addio a Ernesto Bertoli, imprenditore storico del settore delle funivie, tra i fondatori della Banca popolare del Trentino (poi acquistata dalla Popolare di Lodi di Gianpiero Fiorani). Con Bertoli, la cui ascesa nel settore imprenditoriale si era arrestata attorno al 2008 con il caso Aeroterminal e la successiva uscita dalle Funivie Folgarida Marilleva che aveva fatto grandi, se ne va un pezzo di storia dell’economia trentina.

Nato a Milano nel 1937 (avrebbe compiuto 82 anni a ottobre) era arrivato a Trento grazie a Bruno Kessler. Il grande politico solandro lo chiamò in Trentino per sviluppare dal punto di vista turistico invernale la val di Sole. Poi Bertoli si innamorò del Trentino e delle funivie e divenne uno degli artefici dello sviluppo dello sci in provincia.