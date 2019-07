È Simone Masè il nuovo direttore generale del Gruppo Lunelli. Prende il posto di Beniamino Garofalo e avrà competenza su tutte le aziende nel core business di Gruppo. Masè riporterà direttamente al Ceo Matteo Lunelli e avrà la responsabilità di coordinamento e ottimizzazione di tutte le attività operative e progettuali di Cantine Ferrari, Bisol1542, Surgiva, Segnana e Tenute Lunelli.



Il manager di origine trentina, 48 anni, torna nella sua terra dopo oltre vent’anni di carriera fra Milano e Amsterdam. Laureato in Economia, Simone Masè ha ricoperto ruoli di responsabilità crescente all’interno del gruppo Heineken fino a diventare Global Marketing Activation Director per il brand “Heineken”.



Successivamente ha lavorato in qualità di Chief Marketing Officer per le aziende “Branca”, “Paddy Power” e “Pinko”. Per tre anni ha inoltre affiancato a questi ruoli quello di “Senior Advisor Marketing & International Development” per la Provincia Autonoma di Trento.



Nel gennaio 2017 è entrato in “Publicis Communications” come Chief Marketing Officer per essere nominato, nel maggio dello stesso anno, Ceo di “Saatchi & Saatchi Italia”, una tra le agenzie creative italiane più premiate al mondo.



Beniamino Garofalo ha invece terminato il 30 giugno il suo mandatyo nel Gruppo. «Si è trattato - spiega una nota - di una scelta condivisa con l’azienda che risponde anche al desiderio di Beniamino di riavvicinarsi alla famiglia a Milano».



«Proprio oggi iniziamo con grande entusiasmo a lavorare con Simone Masè, che conosco da alcuni anni e di cui ho apprezzato la professionalità e il profilo internazionale – commenta Matteo Lunelli – Siamo fiduciosi che il suo talento e la sua esperienza, che spazia dal beverage, alla moda, fino alla comunicazione, saranno preziosi per continuare il percorso di crescita e internazionalizzazione di tutti i nostri marchi. Con Beniamino Garofalo, in questi intensi anni di collaborazione, abbiamo portato avanti tanti bellissimi progetti e affrontato numerose sfide, ottenendo risultati di grande soddisfazione. Ci tengo quindi a ringraziarlo anche a nome della nostra famiglia e di tutto il team del Gruppo, per la grande energia e passione con cui ha contribuito allo sviluppo delle nostre aziende».